Quelle couverture médiatique pour la guerre de Gaza ?

Comment les principaux médias français ont-ils couvert la guerre à Gaza ? Quels ont été leurs choix éditoriaux et quelles sont les informations qu'ont pu voir (ou ne pas voir) les Français à la une ? Pascal Boniface revient dans cette vidéo sur le traitement médiatique de la guerre qui s'est installée depuis le 7 octobre 2023 à Gaza et notamment sur celui de trois médias français : Le Point, Le Parisien et La Croix. Il en ressort un bilan peu surprenant : le sort des Palestiniens y est en grande partie invisibilisé, à l'exception du quotidien La Croix, qui relaie des informations plus précises et équilibrées sur les actualités de la guerre. Retour sur les unes de ces derniers mois.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies