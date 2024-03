Chuck Schumer, sénateur démocrate qui se définit comme l'élu juif le plus haut-placé des États-Unis, a vivement critiqué Benyamin Netanyahou, qu'il qualifie de menace pour Israël et pour la paix. Chuck Schumer appelle notamment à la tenue d'élections en Israël qui mèneraient à remplacer Netanyahou, dont l'acharnement sur Gaza met en péril l'avenir de la Palestine et d'Israël sur le long terme selon lui. Je reviens dans cette vidéo sur Schumer et sa déclaration retentissante.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

