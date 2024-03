Industrie de défense : un nouveau rôle pour l’Union européenne ?

Le 5 mars dernier, l'Union européenne a présenté ses nouvelles propositions pour renforcer sa politique industrielle de défense et sa BITD (Base industrielle et technologique de la Défense). Que doit-on retenir de la stratégie exposée à cette occasion ? Au moment où la guerre en Ukraine s'enlise et que les États-Unis pourraient progressivement se désintéresser du continent européen, dans quelle mesure l'Union européenne et ses institutions deviennent-elles des actrices majeures de l'industrie de défense ? Avance-t-on vers une plus grande autonomie européenne en matière de défense ?Autant d'enjeux sur lesquels revient Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Europe, stratégie et sécurité de l'IRIS.

