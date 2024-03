Mourir pour le Donbass ?

Dans son livre "Nous étions seuls" analysant la période de l'entre-deux-guerres, Gérard Araud écrit que la France et l'Angleterre sont entrées dans une guerre "inutile" à Dantzig et introduit la question légitime de la pertinence de l'entrée en guerre d'un pays. La question est d'actualité et Pascal Boniface y reviens dans cette vidéo, notamment après ses propos sur le Donbass et le potentiel envoi de troupes françaises à l'heure où la France connait une restriction budgétaire et où l'Ukraine souffre du rapport de force inégal avec la Russie. Peut-on refuser la guerre sans nécessairement être vu comme un soutien de l'adversaire ?L'analyse de Pascal Boniface.

