La puissance sportive : une forme d’influence aux multiples facettes

À l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Lukas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Sport et géopolitique vous propose un rendez-vous régulier pour étudier les enjeux géopolitiques du sport. Dans cette troisième chronique, il analyse la puissance sportive, le "sport power", devenue véritable enjeu d'influence sur la scène internationale. Alors que la notion de puissance en relations internationales se diversifie, le sport émerge comme un outil social, économique et surtout politique. La puissance sportive comprend ainsi plusieurs dimensions et facettes que les États utilisent pour développer leur image internationale, leur identité nationale ou leur diplomatie sportive.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

