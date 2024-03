Boycott des JOP par la Russie ? | Les mardis de l’IRIS

pour décrypter un fait d'actualité internationale. Aujourd'hui, de 12h30 à 12h45, échange avec Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS, en charge du Programme Sport et géopolitique, spécialisé sur la géopolitique du sport et de la Russie, autour du possible boycott des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP) par la Russie après les sanctions envers ses athlètes et une participation sous bannière neutre aux Jeux imposées par les instances internationales sportives en "guerre" contre la Russie, selon le porte parole de Vladimir Poutine.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

