Mort de l’OTAN : Trump bluffe-t-il ?

Dans un meeting en Caroline du Sud ce samedi 10 février, Donald Trump a envoyé un message d'avertissement aux pays européens et partenaires de l'OTAN concernant le montant de leurs dépenses militaires. Il a dans ce contexte laissé planer le doute sur la désolidarisation des États-Unis dans l'éventualité où la Russie attaquerait l'un de ses partenaires de l'Atlantique nord. Les États-Unis, principal contributeur de l'OTAN et de l'armée ukrainienne, n'ont pourtant pas intérêt à rentrer dans une logique d'éloignement des pays européens, notamment dans la mesure où ces derniers sont les premiers importateurs des armes étatsuniennes. Il s'agirait donc d'un coup de bluff du candidat républicain qui semble, d'une part, reprocher aux partenaires de l'OTAN une préférence pour son concurrent Joe Biden et d'autre part, vouloir entretenir l'idée d'un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. L'analyse de Pascal Boniface.

