Qu’est-ce que la géopolitique du sport ?

Dans cette chronique, Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du programme Sport et géopolitique, expose les enjeux de la géopolitique du sport. Véritable phénomène mondial depuis le XIXe siècle, le sport moderne est un terrain convoité par de nombreux acteurs. Enjeu majeur pour la puissance, il est un outil de soft power, contribuant au rayonnement des nations à travers le nation branding et le développement médiatique. Mais il peut aussi être utilisé comme un instrument de sharp power, semant la confusion par la désinformation. La diplomatie sportive est devenue essentielle, offrant une fenêtre pour comprendre les intentions des États et constituant une alternative à la guerre. En somme, le sport moderne est un théâtre où se jouent les relations de pouvoir entre les nations, indispensable à la compréhension de la géopolitique contemporaine.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

