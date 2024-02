J’ai lu… « Une terre doublement promise – Israël-Palestine : un siècle de conflit » de Pierre Haski

Peut-on, et comment expliquer les causes des attaques du Hamas du 7 octobre en Israël ? Comment surmonter l'indifférence des Israéliens et des Palestiniens à l'égard de leurs souffrances respectives ? Comment être optimiste et proactif dans la recherche d'une solution au conflit israélo-palestinien après 20 ans d’abandon ? L'attitude des pays occidentaux et leur silence à l'égard d'Israël n'exacerbent-ils pas le fossé entre l'Occident et le reste du monde ?Pascal Boniface reçoit Pierre Haski à l'occasion de la publication de son livre "Une terre doublement promise : Israël-Palestine : un siècle de conflit" (Stock), qui allie une approche historique à une réflexion profonde sur la nature du conflit.

