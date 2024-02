Sénégal : coup de force contre la démocratie

Coup de tonnerre au Sénégal : le 3 février, le président Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, a annoncé le report sine die des élections présidentielles prévues le 25 février. Il s'agit d'un revirement anti-démocratique inquiétant dans un pays considéré comme pionnier en matière de démocratie sur le continent africain, où les coups d'Etat. A cela s'ajoute le virage sécuritaire pris par Macky Sall à l'approche des élections, qui s'est traduit par la condamnation pénale du principal opposant Ousmane Sonko en juin 2023, ou plus récemment, par l'arrestation en février de l'opposante et ancienne Première ministre Aminata Traoré. Jusqu'à présent modèle de transfert de pouvoir et d'alternance politique, le Sénégal se dirige-t-il vers une dérive autoritaire ?

