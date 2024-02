Du Salvador au Venezuela : 2024, une année très politique en Amérique latine

2024 sera une année très politique en Amérique latine et dans la Caraïbe. Huit élections (Salvador, Panama, République dominicaine, Mexique, Uruguay, Venezuela) se tiendront cette année dans cette région exposée à des dynamiques de crises multifactorielles et viendront clôturer un cycle électoral entamé depuis 2021. Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, revient sur ce calendrier électoral très dense dans le cadre de ses “Chroniques de l’Amérique latine”.

