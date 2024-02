À l'occasion de la parution de son ouvrage, « L’Allemagne, un enjeu pour l’Europe » (Eyrolles), Jacques-Pierre Gougeon, directeur de recherche à l'IRIS et directeur de l’Observatoire sur l'Allemagne, revient sur les aspects internationaux, économiques, politiques, régionaux et sociaux de l’Allemagne, qui permettent d'aborder l’importance du pays sur la scène internationale ainsi que les enjeux auxquels doit faire face son modèle économique.Pour aller plus loin :📕 Jacques-Pierre Gougeon, " L’Allemagne, un enjeu pour l’Europe ", Éditions Eyrolles (2024).📽️ "J'ai lu... " L'Allemagne, un enjeu stratégique pour l'Europe ", ouvrage de Jacques-Pierre Gougeon" par Pascal Boniface.➡️ L’Observatoire de l’Allemagne de l'IRIS.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

