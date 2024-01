Le 15 janvier a eu lieu aux États-Unis le caucus de l'Iowa, première étape de la primaire républicaine, qui a vu la victoire de Donald Trump avec plus de la moitié des suffrages exprimés. Comment expliquer ces résultats ? Quel était l'enjeu de ce caucus pour les élections présidentielles américaines 2024 ?Autant d'enjeux sur lesquels revient Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, dans le cadre de ses "Chroniques US".

