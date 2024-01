Gaza : Israël a les mains libres

Trois mois après les attaques du Hamas en Israël et le début des bombardements israéliens sur Gaza, la situation sanitaire à Gaza est extrêmement critique. Le bilan humain continue de s'alourdir, et rien ne laisse présager la fin du conflit, au profit de Benjamin Netanyahou, qui trouverait dans cette guerre interminable le moyen de se maintenir au pouvoir jusqu'à la probable élection de Donald Trump en novembre 2024. L’absence de réaction ferme de l’Occident laisse quant-à-elle les mains libres à Israël pour poursuivre ses bombardements, achevant de détruire complètement toute infrastructure gazaouie, sans pour autant que son armée ne parvienne à atteindre son principal but de guerre : éliminer le Hamas.

