Au Chili se termine l’année politique 2023 en Amérique latine

Le 17 décembre 2023 s'est tenu un référendum constitutionnel au Chili portant sur le remplacement de la constitution de 1980 d'Augusto Pinochet. Pour la deuxième fois, le projet a été rejeté avec 55% de votes "contre". Comment comprendre ces résultats ? Quel était le contenu de ce texte élaboré par un Conseil constitutionnel dominé par l'extrême droite et la droite ? Dans un contexte de crise économique sociale et politique, quel bilan politique tirer du mandat du président chilien Gabriel Boric ? Quelles perspectives politiques pour le Chili ? Alors que le référendum au Chili est le dernier évènement politique marquant de l'année 2023 en Amérique latine, quel bilan faire ? Quelles sont les échéances électorales en 2024 en Amérique latine ?Autant d'enjeux sur lesquels revient Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, dans le cadre de ses “Chroniques de l’Amérique latine”.

