À l'occasion de la parution de son ouvrage, « L'Algérie, un rebond diplomatique » (Eyrolles), Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS et directeur de l’Observatoire du Maghreb, revient sur les enjeux économiques, politiques et internationaux de l’Algérie.- Dans quelle mesure le passé colonial de l’Algérie impacte-t-il encore la politique et la position diplomatique du pays ?- Quel a été l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie et la place de l’Algérie sur la scène internationale ?- Quels sont les nouveaux enjeux de la diplomatie algérienne dans un contexte d’instabilité régionale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ?- Comment l’Algérie peut-elle redéfinir sa politique étrangère pour mieux s’adapter aux reconfigurations géopolitiques ?

