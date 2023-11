La relation triangulaire Corée du Sud-Chine-Japon

Dans le cadre de l’Observatoire Défense & Climat, mené pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, l’IRIS a organisé un séminaire de restitution. Une table ronde a été organisée autour d’Amy Dahan, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Yamina Saheb, enseignante à l’École d’Affaires internationales de Science Po et chercheuse à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Animée par Julia Tasse, directrice de recherche en charge du programme Climat, énergie et sécurité de l’IRIS et co-directrice de l’Observatoire Défense & Climat.

Le 26 novembre 2023, et pour la première fois depuis 2019, une rencontre s'est tenue entre les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon à Busan, en Corée du Sud. Dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires, quel a été l'objet de cette rencontre ? Quel est l'impact de la rivalité sino-américaine ? Comment répondre aux défis posés par la Corée du Nord et garantir la stabilité régionale ?Autant d'enjeux sur lesquels revient Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du Programme Asie-Pacifique, dans le cadre de ses "Chroniques asiatiques".

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

