Océan : nouvel espace de conquêtes et rivalités géopolitiques

Ces espaces internationaux sont au cœur de compétitions de puissance, alors que le progrès technologique et l’émergence de nouveaux acteurs, notamment privés, repoussent les limites de l’exploration. Peut-on considérer les océans comme de nouveaux espaces de conquêtes ? Quel est le rôle du privé dans les activités maritimes ? Opportunité ou menace pour les États ? Dans quelle mesure l'activité maritime est-elle dépendante de l'activité spatiale ?Autant d'enjeux sur lesquels revient Cyrille Poirier-Coutansais, directeur de recherches au Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) et co-auteur de "La mer, une infographie" (CNRS Éditions, 2023), dans le cadre de sa participation aux Internationales de Dijon 2023, organisées par l'IRIS, la ville de Dijon et Dijon Métropole.

