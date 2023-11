Terrorisme : réponse ciblée ou disproportionnée ?

Par Pascal Boniface

Le 16 novembre 2023, Shivanshkar Menon, ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre indien, a publié dans Foreign Affairs un article intitulé "The Virtues of Restraint, Why the use of force is rarely a sufficient response to terrorism" (Les vertus de la retenue, pourquoi l'usage de la force est rarement une réponse suffisante au terrorisme). Prenant l'exemple de l'Inde et de la manière dont elle a réagi aux différentes attaques terroristes qui ont secoué le pays, il invite les dirigeants israéliens à ne pas céder à l'émotion et à privilégier une réponse plus mesurée qui, à long terme, apportera plus de sécurité qu'une action militaire de grande envergure. Plutôt que de poursuivre les bombardements à Gaza, et donc rendre possible une déconsidération de l’horreur des attaques terroristes du 7 octobre par une partie de la communauté internationale, au regard du nombre de victimes gazaouies, garantir des droits aux Palestiniens permettrait au contraire de faire en sorte qu'ils ne s'identifient plus au Hamas, ni ne cautionnent leurs actions. Retour sur cette analyse.