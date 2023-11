L’antisionisme est-il un antisémitisme ?

Par Pascal Boniface

L'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme est courante et de plus en plus récurrente. Il ne s'agit pourtant pas de la même chose : l'antisionisme est une opinion qui s'oppose à l'existence de l'État d'Israël, ce qui revient à nier le droit du peuple juif à un État ; l'antisémitisme est un délit, et renvoie à la haine des Juifs. Trop souvent, ces deux notions sont amalgamées et sont utilisés pour dénoncer les critiques du gouvernement israélien. Or critiquer un gouvernement ne revient en aucun cas à remettre en cause l'existence même de l'État. Mais ces raccourcis ne rendent pas service à la lutte contre l'antisémitisme, qui est bien trop importante pour qu'on la lie à de telles revendications politiques et idéologiques.