Gaza : incertitudes militaires, inconnu politique

Les bombardements intensifs et l'opération militaire d'Israël dans la bande de Gaza se poursuivent, et sont de plus en plus contestés, y compris dans les pays occidentaux, en raison de l'augmentation exponentielle du nombre de victimes et de la catastrophe humanitaire en gestation. À cela s'ajoute la question de savoir comment envisager l'après-guerre. Si trouver une solution politique plutôt que militaire au conflit est une nécessité absolue, il nous est impossible de nous projeter dans l'avenir : combien de temps faudra-t-il pour reconstruire Gaza ? Qui sera légitime pour l’administrer ? Restera-t-il encore des individus en Israël et en Palestine prêts à faire la paix ? Au contraire, la destruction des terroristes d'aujourd'hui ne va-t-elle pas créer les terroristes de demain ? Mon analyse.

