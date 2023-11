Expliquez-moi… Le Kosovo

Par Pascal Boniface

Fin septembre 2023, le Kosovo a connu une nouvelle flambée de violence : un commando serbe lourdement armé a tenté de prendre d'assaut le nord du pays. Bilan de la journée : un policier kosovar et trois assaillants tués. Cet évènement fait à nouveau craindre une reprise du conflit latent entre Serbes et Albanais au Kosovo, auquel aucun plan de paix n’est parvenu à mettre fin. Pourtant, depuis la guerre de 1998-1999, nombreuses ont été les instances internationales engagées dans la résolution du conflit. Mais depuis la proclamation unilatérale d'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008, qui ne fait pas non plus l'objet d'un consensus international, la situation stagne, exacerbée par la situation économique et démographique désastreuse du Kosovo et l’impossibilité d’une normalisation des relations entre les deux États. Comment expliquer la situation du Kosovo ? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de paix durable ? Quels sont les scénarios possibles ? Retour sur les origines du conflit et analyse de la situation actuelle, dans une vidéo agrémentée de cartes, photos et infographies.