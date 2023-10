La nouvelle stratégie spatiale allemande et l’avenir de l’Europe spatiale

En septembre 2023, six mois après l'adoption par l'Union européenne d'une stratégie spatiale pour la défense et la sécurité, l'Allemagne s'est dotée d'une nouvelle stratégie spatiale. Quelles sont les priorités de cette nouvelle stratégie spatiale allemande ? À la veille du Sommet de l'Agence spatiale européenne, qui se tiendra à Séville en novembre 2023, quel est l'avenir du modèle spatial européen ? En quoi la dimension stratégique du spatial est prise en compte par l'Allemagne ? Autant d'enjeux sur lesquels revient Gaspard Schnitzler, directeur de recherche à l’IRIS, responsable du Programme Industrie de défense et de sécurité et co-directeur de l’Observatoire de l’Allemagne.

