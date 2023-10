Les stocks stratégiques de métaux critiques

Séminaire organisé, en collaboration avec Enerdata et Cassini, dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques (OSFME), mené pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées.Autour de :- David Amsellem, cartographe, docteur en géopolitique et co-fondateur du cabinet Cassini Conseil- Emmanuel Hache, directeur scientifique de l’OSFME et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)- Frédéric Jeannin, chercheur au sein du programme Climat, énergie et sécurité de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)- Roman Vinadia, chef de projet et analyse géopolitique, cabinet Cassini Conseil.Animé par Sami Ramdani, enseignant-chercheur en géopolitique de l’énergie et des matières premières à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).