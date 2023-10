Élections en Argentine : quels enjeux, quelles perspectives pour l’Amérique latine ?

Visioconférence organisée dans le cadre de l’Observatoire électoral de l’Amérique latine, autour de :- Débora Gorban, docteure en sciences sociales de l’Université de Buenos Aires, sociologue et chercheuse du Conseil national de la recherche scientifique et technique (Conicet) au sein de l’Institut des sciences (ICI) de l’Université Nacional de General Sarmiento (UNGS)- Camille Sansberro, diplômée d’IRIS Sup', autrice du mémoire "Les relations Argentine-Chine : une illustration des nouveaux rapports Sud-Sud »- Carlos Schmerkin, éditeur, membre du comité éditorial du magazine Books - Gabriel Vommaro, professeur de sociologie politique à l’Université nationale de San Martin, chercheur au Conicet.Animée par Christophe Ventura, directeur de recherche en charge du programme Amérique latine/Caraïbe, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies