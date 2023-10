Palestine-Israël : une montée des tensions mortifères

Les Géopolitiques de Nantes des 29 et 30 septembre 2023 avaient placé le conflit israélo-palestinien au centre des débats, quelques jours avant que les attaques terroristes du Hamas soient commises sur le territoire israélien le 7 octobre dernier.Thomas Vescovi, historien et chercheur indépendant, spécialiste de la société israélienne et de ses interactions avec la population palestinienne, avait répondu à nos questions : quelle place occupe la non-résolution du conflit israélo-palestinien dans la crise démocratique israélienne ? Le serpent de mer d’une solution à deux États est-elle encore réaliste ? Quelles conditions permettraient une résolution du conflit de manière pérenne ? Ses réponses mettent en perspective la situation tragique d'aujourd'hui.Les Géopolitiques de Nantes sont organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.Vidéo tournée le 30/09/2023

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies