Les géants du numérique : nouveaux acteurs géopolitiques ?

Nouvelles technologies, réseaux sociaux, intelligence artificielle… La révolution numérique s’est imposée comme un enjeu majeur du paysage géopolitique et pose continuellement de nouveaux défis. Dans quelle mesure cette révolution participe-t-elle de la recomposition à l’œuvre sur la scène internationale ? Les géants du numérique sont-ils les nouveaux maîtres du monde ?En quoi le Web 3 pourrait-il accélérer la confrontation entre les acteurs du numérique et les États ? Qu’est-ce qui caractérise les relations entre les GAFAM et les États aujourd’hui ? Quelle est la capacité d’autonomisation de l’Europe sur la question du numérique par rapport aux GAFAM et aux BATX ?Autant de questions auxquelles répond Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique et Digital Champion auprès de la Commission européenne, dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 2023, organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies