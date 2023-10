L’Amérique latine et la guerre Hamas-Israël

Le 13 octobre 2023 se tiendra, à l'initiative du Brésil, qui préside actuellement le Conseil de sécurité des Nations unies, une seconde réunion d'urgence de ses membres pour évoquer le conflit entre le Hamas et Israël. Alors que de nombreuses communautés palestiniennes et juives vivent en Amérique latine et que la plus grande partie des États de la région reconnait l'État de Palestine, quelle est la position de ces pays vis-à-vis du conflit Hamas-Israël ? Autant d'enjeux sur lesquels revient Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, dans le cadre de ses “Chroniques de l’Amérique latine”.

