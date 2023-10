Face aux crises oubliées, quels leviers d’action pour les humanitaires ?

Le conflit en Ukraine a remis la thématique de la guerre au cœur de la géopolitique mondiale et a mobilisé les opinions publiques en Europe et plus largement en Occident. Pour autant, de nombreux conflits – République démocratique du Congo, Soudan, Éthiopie, Yémen, Proche-Orient, Birmanie, et bien d’autres – ont lieu ailleurs sur la planète.Pourquoi avoir créé l’Observatoire des camps de Réfugiés ? Quelle question pose la gouvernance des camps ? Comment mieux traiter la question de l’accueil en Europe ? Autant de questions auxquelles répond Rima Hassan, fondatrice et présidente de l’Observatoire des camps de réfugiés (OCR), dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 2023 organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.Vidéo tournée le 30/09/2023

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies