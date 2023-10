Quelle géopolitique du sport à l’aune des Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Des compétitions sportives internationales aux petites fédérations locales, de la guerre en Ukraine aux financements de l’Arabie saoudite, acteur-ices et institutions sont soumis à des rapports de force géopolitiques. Dès lors, tous-tes cherchent à s’emparer de la puissance sportive pour mieux l’utiliser. Dans ce contexte, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont un enjeu pour la France mais aussi pour le monde. Quel est le rôle du Comité International Olympique dans la participation ou non des athlètes russes et biélorusses ? Comment les États se sont-ils positionnés géopolitiquement ? Les Jeux olympiques et paralympiques sont-ils un marqueur de la « désoccidentalisation » ? À l’heure des problématiques écologiques, cet évènement sportif mondial est-il toujours viable ?Autant d’enjeux sur lesquels revient Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS en charge du Programme Sport et Géopolitique, dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 2023 organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.

