Coupe du Monde 2030 : le triomphe du Maroc

Grand succès pour le Maroc : après cinq candidatures infructueuses, il a été élu mercredi 4 octobre pour accueillir l'édition 2030 de la Coupe du monde de football, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Il s'agit d'une alliance entre trois États pour maximiser leurs chances d'être choisis, qui témoigne aussi, au-delà du football, du rapprochement entre l'Espagne et le Maroc - comme l’atteste la reconnaissance par Madrid de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais on pourrait également y voir une stratégie de la FIFA de jouer sur le principe de la rotation continentale pour permettre à l'Arabie saoudite, pôle émergent du football mondial, d'organiser la Coupe du monde 2034 pour la première fois de son histoire. L'analyse de Pascal Boniface.

