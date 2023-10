Guerre en Ukraine : le risque de lassitude

Dimanche 1er octobre, le parti l'ancien Premier ministre slovaque Robert Fico, populiste et et favorable à un rapprochement avec Moscou, a remporté les élections législatives. Alors que la Slovaquie figurait parmi les plus proches alliés de l’Ukraine, M. Fico a assuré, lors de sa campagne, qu'il cesserait d'aider l'Ukraine. Ce revers s'ajoute à une série de mauvaises nouvelles pour Kiev : adoption par le Sénat américain d'un projet de loi de financement provisoire excluant l'aide à l'Ukraine pour éviter le "shutdown", crise diplomatique entre Varsovie et Kiev au sujet de la question des exportations de céréales ukrainiennes, etc. Après presque deux ans de guerre, le soutien occidental à l'Ukraine serait-il en train de s’éroder ? L'analyse de Pascal Boniface.

