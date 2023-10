Le conflit au Haut-Karabakh | Expliquez-moi…

Par Pascal Boniface

Le jeudi 28 septembre 2023, le président de la République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh (Artsakh de son nom arménien) a annoncé la dissolution de cette dernière à compter du 1er janvier 2024. Il aura fallu un assaut éclair des forces armées azerbaïdjanaises les 19 et 20 septembre pour mettre fin aux revendications d'intégrité territoriale du Haut-Karabakh, à l'origine d'un conflit non résolu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis 1991. Depuis leur indépendance, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés à trois reprises, entre 1991 et 1994, en 2016 et en 2020. La cause : la proclamation en 1991 de la république séparatiste du Haut-Karabakh, située dans une enclave du territoire azerbaïdjanais mais peuplée à 95% d'Arméniens, et un désaccord de fond sur le statut de ce territoire. Mais plus qu'un simple conflit interétatique fondé sur une dispute territoriale, ce conflit est au cœur d'un nœud géopolitique où se joue un jeu d’influence des puissances régionales et internationales. Quels sont les enjeux de ce conflit ? Pourquoi n’a-t-il jamais abouti à une paix durable ? Que révèle-t-il des dynamiques géopolitiques mondiales ? Retour sur les origines de ce conflit et analyse de sa portée internationale, dans une vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies.