Retour sur le sommet du G77 + Chine : les pays du Sud en quête de multipolarité

Les 15 et 16 septembre 2023, les dirigeants du G77 et de la Chine se sont réunis à Cuba pour réaffirmer l'autonomisation des pays du Sud et réfléchir à une coopération Sud-Sud. Comment se positionne le G77 sur la scène internationale dans un contexte de rivalité entre la Chine et les États-Unis ? Tenu en amont de l'Assemblée générale des Nations unies, ce sommet aggrave t-il l'effritement du système international actuel en faveur d'un monde plus multipolaire ? Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, revient sur les enjeux de ce sommet dans le cadre de ses “Chroniques de l’Amérique latine”.

