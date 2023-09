Conséquences de la rencontre de Vladimir Poutine / Kim Jong-un

Le 12 septembre 2023, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu en Russie à l'occasion d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Une rencontre historique et symbolique, qui marque un renforcement de la coopération militaire et spatiale entre les deux pays. Quels sont les conséquences de cette rencontre sur l'environnement sécuritaire en Asie du Nord-est et sur la guerre en Ukraine ? Directeur de recherche à l'IRIS et responsable du Programme Asie-Pacifique, Barthélémy Courmont vous donne régulièrement rendez-vous pour ses "Chroniques asiatiques".

