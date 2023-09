Le catastrophique Mahmoud Abbas

Le 24 août dernier, lors d’un discours prononcé devant son parti, le président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas s’est emporté dans un argumentaire antisémite et négationniste. Dans un contexte de légitimation des violences à l’encontre des Palestiniens par la coalition au pouvoir en Israël, les dérives de Mahmoud Abbas desservent profondément ces derniers, dont la situation n’a fait que de se dégrader depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Mahmoud Abbas ne semble plus détenir de légitimité suffisante pour s’y maintenir, et ne devrait plus être considéré comme l’interlocuteur de la cause palestinienne.L'analyse de Pascal Boniface.

