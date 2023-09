G20 : directoire mondial contesté ?

Le sommet du G20 s'ouvre à New Delhi, en Inde, ces 9 et 10 septembre. L'occasion de revenir sur la création et le fonctionnement de ce club des 19 plus grandes puissances économiques du monde - et l'Union européenne - créé initialement pour lutter contre la crise économique de 2008. Désormais confronté à des critiques concernant ses actions concrètes, sa représentativité et sa légitimité, notamment à l'heure où les BRICS s'élargissent, le G20 reste un forum de discussion utile dans un contexte internationale dégradé où tout dialogue n'est jamais mal venu. Cette édition indienne sera sans nul doute marquée, comme la précédente, par l'absence de Vladimir Poutine, mais également de son homologue chinois Xi Jinping. L'analyse de Pascal Boniface.

