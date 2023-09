Guerre en Ukraine, l’onde de choc géopolitique

La guerre en Ukraine a bouleversé le paysage stratégique européen tout en ayant des conséquences géopolitiques mondiales. Les crimes de guerre de l’armée russe ont suscité une émotion qui n’est pas encore retombée en Occident. Cette guerre est perçue différemment dans le reste du monde. Comment expliquer le clivage « The West vs the Rest » ? Est-il indépassable ? Les Occidentaux ont-ils raison de mettre en avant leurs valeurs pour plaider en faveur de leur agenda stratégique ? La future géopolitique sera-t-elle organisée autour du clivage dictatures/démocraties ? Comment concilier la stratégie du plaidoyer et la nécessité de l’analyse ? Comment faire la part entre l’émotionnel et le rationnel ?Dans cet ouvrage, Pascal Boniface retrace les phénomènes qui ont mené à cette guerre pour mieux comprendre les recompositions à l’œuvre à l’échelle mondiale.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

