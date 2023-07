France : la panne diplomatique ?

La fête nationale est l'occasion de revenir sur l'état de la diplomatie française et les raisons de ce que certains voient comme une panne. Les difficultés intérieures rejaillissent sur l'image de la France à l'étranger et réduisent ses marges de manœuvre, tandis qu'elle subit les conséquences d'erreurs politiques passées, en particulier sur le continent africain. Les évènements géopolitiques actuels, entre tensions sino-américaines et guerre en Ukraine, rebattent les cartes : on assiste à une reprise de l'OTAN, une crise de l'autonomie stratégique européenne, et un virage tactique du président français qui tente de se rapprocher des pays d'Europe de l'Est. Dans ce contexte, quelle place la France peut-elle encore occuper dans le monde ? L'analyse de Pascal Boniface.

