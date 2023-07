J’ai lu… « L’Inde, un géant fragile », ouvrage d’Olivier Da Lage

Alors que le Premier ministre indien Narendra Modi est l'invité d'honneur de la cérémonie du 14 juillet cette année, l'Inde se retrouve sur le devant de la scène médiatique et diplomatique en France. Depuis quelques mois, son dirigeant met en œuvre une intense activité diplomatique, ayant augmenté ses échanges avec la Russie, sous sanctions occidentales, tout en maintenant d'intenses liens avec les puissances occidentales, et notamment Washington. Pour comprendre les ambitions de ce géant démographique "multialigné", Pascal Boniface échange avec Olivier Da Lage autour de son ouvrage "L'Inde, un géant fragile" publié aux éditions Eyrolles. Olivier Da Lage est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’Inde et de la péninsule arabique.

