L’OTAN et la menace chinoise

Les 11 et 12 juillet prochains, les chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN se réuniront à Vilnius pour un nouveau sommet. Si la guerre en Ukraine et la question de l'adhésion de la Suède en seront les sujets principaux, les enjeux liés à la montée en puissance de la Chine risquent d’être particulièrement mis en avant par les États-Unis ; en témoigne la présence de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud. Alors, les alliés européens accepteront-ils que, sous l'impulsion des États-Unis, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord s’étende aux enjeux de l'Asie-Pacifique ? L'analyse de Pascal Boniface

