Le dollar, de l’hégémonie à la remise en question

Lors de sa visite en Chine en avril 2023, le président brésilien Lula Da Silva interrogeait les raisons de l’hégémonie du dollar, suggérant l’utilisation de devises concurrentes pour les échanges internationaux. Il faisait écho aux voix de plus en plus nombreuses à s’élever contre la toute-puissance de la monnaie américaine. Le dollar est perçu comme un instrument de domination dont abusent les États-Unis pour s’endetter et faire appliquer leur droit à l’étranger. Plus encore : avec l’augmentation des sanctions américaines – y compris contre des pays alliés -, l’émergence d’économies concurrentes, et la remise en cause de l’ordre mondial hérité de la fin de la guerre froide, la dédollarisation est un processus déjà bien enclenché.Alors, comment le dollar s’est-il imposé comme LA monnaie internationale, symbole de la puissance économique des États-Unis ? Conservera-t-il encore longtemps son hégémonie ? Jusqu'où ira le phénomène de dédollarisation de l’économie mondiale ?Éléments de réponse en vidéo agrémentée de photos, cartes et graphiques.

