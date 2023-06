Russie : les leçons d’une mutinerie avortée

Samedi 24 juin, Evguéni Prigojine, chef de la milice paramilitaire Wagner, s’est rebellé contre le Kremlin, allant jusqu'à menacer de marcher sur Moscou. La mutinerie a été de courte durée, se soldant par un accord avec Vladimir Poutine impliquant entre autres le départ de Prigojine pour la Biélorussie. Mais cet épisode constitue une remise en cause inédite du pouvoir du président russe et de la guerre qu’il mène Ukraine. Alors, quelles étaient les motivations de Prigojine ? Quelles conséquences cette mutinerie aura-t-elle sur l’image de Vladimir Poutine et le moral des combattants ? Pourrait-elle influer sur l’issue du conflit en Ukraine ?L'analyse de Pascal Boniface.

