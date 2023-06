Donald Trump et Kim Jong-un : 5 ans après la rencontre, quel bilan ?

Il y a 5 ans, le 12 juin 2018, Donald Trump et Kim Jong-un se sont réunis sur l'île de Sentosa pour signer la déclaration de Singapour visant à établir une pacification de la péninsule coréenne et une dénucléarisation de la Corée du Nord. Un événement qualifié d'historique à cette période puisqu'il s'agissait de la première rencontre entre un président états-uniens et son homologue nord-coréen. Que reste-t-il de cette rencontre ? Quelles en étaient les conditions ? En quoi constitue-t-elle un échec ? Directeur de recherche à l'IRIS et responsable du Programme Asie-Pacifique, Barthélémy Courmont vous donne régulièrement rendez-vous pour ses "Chroniques asiatiques".

