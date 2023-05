Vaincre la Russie, éviter son implosion

Volodymyr Zelensky vient d’achever sa tournée en Europe lors de laquelle il s’est rendu en Italie, en Allemagne et en France. Tous, critiqués pour leur proximité avec la Russie avant l’invasion ou pour leurs hésitations initiales, étaient désireux de montrer leur soutien entier à l’Ukraine, pour ne pas laisser le monopole du soutien aux États de l'Est. Tandis que la contre-offensive ukrainienne maintes fois annoncée se fait attendre, la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine est toujours refusée par Paris, Berlin, Rome et surtout par Washington. En effet, si ces pays sont déterminés à afficher un soutien à l’Ukraine, ils conservent la crainte d’une guerre directe avec une Russie instable, voire d'un vide stratégique en cas de démantèlement de la Russie, parfois souhaité par certains États de l'Est de l'Europe...

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies