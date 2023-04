Expliquez-moi… La relation entre la Russie et la Chine

Par Pascal Boniface

La relation sino-russe, historiquement entre proximité et méfiance réciproque, repose aujourd’hui sur d’importants échanges commerciaux et des intérêts géopolitiques communs. En raison de la complémentarité de leurs économies et de leur proximité stratégique, les deux pays coopèrent étroitement dans des domaines tels que l’énergie ou les ventes d’armes. Sur la scène internationale, Pékin et Moscou dénoncent conjointement l’ordre mondial dominé par l’Occident, aussi bien lors des rencontres bilatérales entre leurs dirigeants qu’au sein des organisations multilatérales (ONU, Organisation de Coopération de Shanghai, BRICS).Depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et les sanctions occidentales qui en ont découlé contre la Russie, et d’autant plus depuis la guerre en Ukraine, les deux pays connaissent un rapprochement inédit, perçu par certains, singulièrement par les États-Unis, comme une véritable alliance. Mais qu’en est-il réellement ? L’amitié entre Pékin et Moscou est-elle vraiment « sans limite » ?