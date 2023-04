La Crimée, condition de la victoire ?

Il y a quelques jours, l’Ambassadeur de Chine en France, dans une interview à la télévision française, a remis en cause la souveraineté des États de l’ex-URSS et l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. Ces propos, qui sont contraire au discours habituellement tenu par Pékin sur ces sujets, ont déclenché une vive polémique, en France et à l'étranger. Ces déclarations sur le statut de la Crimée constituent l’occasion de se pencher de nouveau sur ce sujet brulant et sur les perspectives d’une contre-offensive ukrainienne : l'armée ukrainienne ira-t-elle jusqu'à reconquérir la péninsule ? Jusqu’où les Occidentaux soutiendront-ils l’Ukraine ? Quelles sont les conditions de la paix ?

