Élections en Turquie : quels enjeux ?

Conférence-débat organisée par l'IRIS, autour de Ahmet Insel, économiste, politologue, professeur émérite de l’Université de Galatasaray, Bahadir Kaleağasi, président de l’Institut du Bosphore et Barçin Yinanç journaliste, spécialiste des questions internationales à T24. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, auteur de "La Turquie, un partenaire incontournable" (IRIS/Eyrolles, 2021). Les élections présidentielle et législatives qui se tiendront en Turquie le 14 mai 2023 revêtent une importance capitale. Après plus de 20 ans d’exercice du pouvoir par Recep Tayyip Erdoğan et son parti, l’AKP, de multiples bouleversements sociaux et économiques, un raidissement autoritaire et liberticide préoccupant, une accentuation des polarisations politiques… les enjeux de cette échéance électorale sont considérables. Deux projets de société sont soumis aux électeurs dont l’issue n’est pas écrite à l’avance. Un régime parlementaire sera-t-il rétabli ? Les axes de la politique extérieure du pays seront-ils modifiés ? La relation avec l’Union européenne sera-t-elle refondée ?

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

