Après le voyage en Chine du président Emmanuel Macron et ses déclarations qui ont fait polémique sur Taïwan, la Chine a mené pendant trois jours des exercices militaires autour de l'île, pouvant laisser craindre l'invasion prochaine de Taïwan par la Chine. Barthélémy Courmont revient sur le regain de tensions entre Taipei et Pékin. Directeur de recherche à l'IRIS et responsable du Programme Asie-Pacifique, Barthélémy Courmont vous donne régulièrement rendez-vous pour ses "Chroniques asiatiques".

