JO et exclusion de la Russie : Once again, the West vs the Rest

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, de nombreux alliés occidentaux de Kiev appellent à sanctionner la Russie et la Biélorussie sur le plan sportif par une non-participation de leurs athlètes aux Jeux Olympiques de Paris, allant parfois jusqu’à envisager son boycott dans le cas contraire. Cela va à l'encontre de la décision du CIO d'autoriser la participation de ces athlètes à titre individuel, sous bannière neutre et sous réserve qu'ils n'aient pas soutenues la guerre menée par la Russie. Est-il vraiment juste de condamner des athlètes pour les actions de leurs dirigeants ? N’est-il pas hypocrite d’exclure la Russie et la Biélorussie pour leur attitude belliciste, quand de nombreux pays en guerre ne voient pas leur participation discutée ? Ne peut-on pas envisager une participation individuelle des athlètes sous bannière neutre ? Les positions des différents États sur ces questions révèlent la division « the West vs the Rest » de plus en plus visible depuis le début de la guerre en Ukraine. L’analyse de Pascal Boniface.